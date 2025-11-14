A Prefeitura de Jacarezinho, em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Jacarezinho (ACIJA), realizará no dia 19 de novembro a abertura oficial do Natal Luz 2025. O evento está marcado para as 20h, na Praça Rui Barbosa, e contará com uma programação voltada à comunidade local.

Programação

– Busão da Alegria: passeios gratuitos pela cidade.

– Acendimento da Árvore de Natal e da iluminação natalina: marco simbólico do início das festividades.

– Show da Banda Jair Supercap Show: apresentação musical com repertório variado para o público presente.

Organização

O Natal Luz 2025 é uma iniciativa da Prefeitura de Jacarezinho em conjunto com a ACIJA, com o objetivo de promover lazer, cultura e integração social durante o período natalino.

– Data: 19 de novembro de 2025

– Horário: 20h

– Local: Praça Rui Barbosa

– Realização: Prefeitura de Jacarezinho e ACIJA