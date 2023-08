Escutar esta notícia Escutar esta notícia

As universidades estaduais de Maringá (UEM), de Londrina (UEL) e do Norte do Paraná (UENP) estão com inscrições abertas para concurso público e testes seletivos.

A UEM vai contratar 17 agentes universitários. O prazo de inscrições segue até 11 de setembro. A exigência é ensino médio completo. Veja as informações AQUI.

Na UEL será realizado o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação temporária de um agente universitário de nível médio, na função de Técnico Administrativo. O prazo de inscrições até as 18h de 4 de setembro. Confira detalhes AQUI.