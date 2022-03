Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A UTI Neonatal do Hospital Regional do Norte Pioneiro FUNEAS está participando do programa “Qualificação da Assistência em Terapia Intensiva por Telemedicina” por meio do Programa de Apoio e Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), sendo assessorado pela Associação Hospitalar Moinhos de Vento, do Rio Grande do Sul.

O diretor presidente da FUNEAS, Marcello Machado, disse que a FUNEAS já foi beneficiada pelo programa PROADI-SUS com o acompanhamento do Moinhos de Vento no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo, entre 2019 e 2020, e que a nova experiência vai melhorar ainda mais o atendimento no Norte Pioneiro.

“Já assinamos o Termo de Cooperação com o Moinhos de Vento e o trabalho já começou. Tivemos uma ótima experiência com esta parceria em anos anteriores. Agora, na UTI Neonatal do HRNP, vamos aproveitar ao máximo esta oportunidade, agregando mais conhecimento à valorosa equipe da unidade e ao Hospital como um todo.

Marcello Machado considera, ainda, que o intercâmbio dos profissionais do HRNP-FUNEAS e Moinhos de Vento vai ser um ganho muito grande para os usuários da unidade, “é trazer a excelência em saúde para perto de onde as pessoas moram aqui no norte pioneiro, seguindo mais uma vez a determinação do Governador Ratinho Junior e do Secretário Beto Preto”, afirmou.

A diretora do HRNP, Márcia Cristina Altvater Vilas Boas, reforçou que foram realizas diversas reuniões com o Hospital Moinhos de Vento para a implantação do programa, e um novo equipamento (Cart de telemedicina), enviado pelo hospital parceiro, foi instalado na unidade para permitir uma comunicação efetiva entre as instituições.

“O CART de telemedicina permite realizar videoconferências diárias entre as equipes médicas e multidisciplinares dos hospitais, interagindo na rotina de cada bebê internado na UTI Neonatal. Com isso, ambos os profissionais discutem os casos e são tomadas as decisões necessárias para o tratamento destes pacientes”, afirmou.

PROADI SUS – O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, PROADI-SUS, foi criado em 2009 com o propósito de apoiar e aprimorar o SUS por meio de projetos de capacitação de recursos humanos, pesquisa, avaliação e incorporação de tecnologias, gestão e assistência especializada demandados pelo Ministério da Saúde.

Os projetos levam à população a expertise dos hospitais em iniciativas que atendem necessidades do SUS. Entre os principais benefícios, destacam-se a redução de filas de espera; qualificação de profissionais; pesquisas do interesse da saúde pública para necessidades atuais da população brasileira; gestão do cuidado apoiada por inteligência artificial e melhoria da gestão de hospitais públicos e filantrópicos em todo o Brasil.