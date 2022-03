Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um motorista de ônibus de passageiros, que conduzia o veículo após consumir bebida alcoólica, na BR-116, em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba.

Por volta das 10 horas, policiais rodoviários federais, em operação de educação para o trânsito, com foco em ônibus de passageiros, abordou um motorista que conduzia um veículo com 29 passageiros. Ao ser realizado o teste do bafômetro, acusou a presença de álcool no organismo do motorista, que foi autuado em R$ 2.934,70. Além disso, pode ter suspenso o direito de dirigir por 12 meses.