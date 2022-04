Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Globo anunciou, nessa quarta-feira (13/4), uma série de mudanças nos programas da emissora. Fátima Bernardes, por exemplo, deixará o Encontro para comandar o The Voice Brasil, enquanto o matinal será apresentado por Patrícia Poeta. O Mais Você, no entanto, continua sob comando de Ana Maria Braga, assim como garantiu a veterana nesta quinta-feira (14/4).

Logo no começo do programa, Ana Maria explicou as mudanças na Globo e disse que eles passarão a valer apenas em 4 de julho.

