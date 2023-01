Clique aqui para relembrar um pouco da dupla.

O influenciador tinha mais de 500 mil seguidores e suas aventuras viralizaram. O roteiro do filme deve girar em torno do sonho de Jesse Koz de rodar o mundo no fusquinha 1978 ao lado de Shurastey.

Sonho

Jesse Koz compartilhava nas redes sociais cada detalhe de suas viagens pelas estradas do Brasil e da América Latina. O sonho dele era chegar no Alsca no fusca Dodonga ao lado do fiel companheiro.

Mas uma tragédia interrompeu o sonho. Ao tentar desviar da lentidão do trânsito na estrada US 199, conhecida como Redway Highway, próxima à cidade Selma, Oregon (EUA).

O filme ainda não ganhou título oficial e será livremente inspirado nas viagens de Jesse Koz e Shurastey. A história começou em 2017.

Nas telas

O périplo de Jesse Koz e Shurastey começou com a viagem que saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e seguiu até Ushuia, na Argentina.

A Paris Entretenimento informou que o roteiro será baseado nas aventuras do influenciador, mas terá também um tom ficcional. A produção ainda não tem previsão de estreia.

O influenciador planejava chegar ao Alasca, em 2020, mas a pandemia da Covid-19 o forçou a adiar o sonho. Ele voltou ao Brasil organizando o recomeço das viagens. Mas conseguiu ir ao México e voltar aos Estados Unidos.