Faz apenas três dias Luan Figueiró nasceu. Mas em quase 70 horas de vida, é impossível contar as milhares de emoções que ele e seus pais, Joice e Jaime Figueiró, já passaram juntos. Depois de parir Luan no meio do show do Metallica, em Curitiba, na noite do último sábado (07), e do parto virar notícia internacional, o casal recebeu um telefonema de James Hetfield, vocalita e guitarrista da banda, nesta terça-feira (10).

A banda já tinha repostado o stories de Joice, no domingo (08), contando sobre o ocorrido. Mas o casal não esperava que o próprio vocalista telefonasse, parabenizando pelo nascimento de Luan. Joice postou apenas um trecho do telefonema em seu stories, pois disse que a ligação teve um total de sete minutos e que foi toda gravada. Emocionada, Joice chora quando se dá conta de quem está do outro lado da linha.

Parto “pauleira”

O casal já tinha comprado o ingresso do show há três anos, que acabou sendo adiado por causa da pandemia. Joice e Jaime nunca imaginaram que nesse meio tempo engravidariam de novo (já tinham uma filha) e que a data provável do parto seria exatamente na época da remarcação do show.