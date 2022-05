Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O cantor sertanejo João Vitor Moreira Soares, conhecido como “Conrado”, apresentou evolução com estabilidade do quadro clínico e melhora progressiva da função renal. Mas ele continua internado no Hospital Regional de Registro, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Conrado fazia dupla com Aleksandro, que morreu aos 34 anos durante o acidente que matou seis pessoas e deixou outras 11 feridas.

Em boletim médico divulgado nesta terça-feira (10), a assessoria da dupla reafirmou que Conrado não precisará de novas cirurgias no momento.

O músico Júlio Cesar Bigoli Lopes segue internado em estado grave na UTI, no mesmo hospital de Conrado. Segundo o boletim, a função pulmonar de Bigoli ainda está comprometida, mas ele apresenta melhora da função renal.

Ambos os artistas permanecem sem previsão de alta no momento.

Acidente

O ônibus que transportava a dupla Conrado & Aleksandro e toda a equipe tombou na BR-116, em Miracatu, interior de São Paulo, na manhã de sábado (7). Um estouro de pneu pode ter feito com que o veículo perdesse o controle, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Aleksandro; o baterista Roger Aleixo, de 38 anos; Marzio Anibal, de 42, tecladista; Wisley Aliston Novais, 26; Giovani Gabriel Lopes dos Santos, de 23 anos, roadie; e o técnico Gabriel Fukuda, de 19 anos.

Onze membros da equipe que também viajavam no ônibus, entre eles Conrado e Júlio, estão hospitalizados.