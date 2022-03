Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Alunos da rede municipal de ensino das cidades de Santo Antônio da Platina, Abatiá e Andirá irão ao teatro nos dias 29, 30, 31 de março e 01 de abril, para se encantarem com o espetáculo Histórias Eletrizantes. O evento seguirá os protocolos de segurança estabelecidos pelos órgãos públicos para prevenção à COVID-19 e as regras estabelecidas por cada município.

De maneira lúdica e interativa, o espetáculo abordará a prevenção de acidentes com energia elétrica, eficiência energética e consumo consciente de energia e água, destacando valores e atitudes de cidadania. As apresentações, que são sempre gratuitas, são promovidas pela Secretaria Especial da Cultura do Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, patrocinadas pela COPEL e realizadas pela Associação Cultural Casa da Árvore. Em cena os atores Carlos Augusto Oliveira e Renata Voltolini, da Fabrincando Produções de Curitiba, tocam músicas e fazem truques de mágica, que são garantia de interatividade com a plateia e ensinam jovens e crianças sobre o uso seguro da energia elétrica.

Em meio a muitas risadas com as peripécias dos personagens Jacuí e Maricota, no mundo fictício de “Raiolândia”, as crianças receberão orientações sobre situações bastante sérias como o perigo de se empinar pipas próximo a redes elétricas, de utilizar o celular ligado à tomada, e como agir e prevenir casos de choques.