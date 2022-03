Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Escolas da rede estadual de ensino estão recebendo, desde o início do mês, kits Educatron, compostos por smart TV de 43 polegadas, computador, webcam, microfones, teclado com mouse pad e pedestal regulável. Entregues pelo Governo do Estado, os equipamentos podem ser usados, por exemplo, para apresentação de conteúdo multimídia em sala de aula e para videochamadas com outros professores ou palestrantes.

Até esta semana, 620 colégios já receberam os Educatrons. A previsão é que em junho todos os 25 mil kits já tenham sido entregues e instalados — um para cada uma das 22,5 mil salas de aula, e os demais como reserva. O investimento do Governo na compra dos equipamentos chegou a quase R$ 122 milhões.

“O Educatron é uma janela para o mundo. Além de abrir conteúdos multimídia, ele permite, por exemplo, chamar um professor de Portugal para falar sobre História”, diz Gustavo Garbosa, diretor de Tecnologia e Inovação da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte.

Ele lembra, ainda, que além da aquisição dos equipamentos, também foi preciso investir em conectividade. Em novembro, a Secretaria da Educação anunciou a compra e distribuição de equipamentos de wi-fi para todas as escolas da rede.

No Colégio Estadual Pedro Macedo, em Curitiba, a professora Maria Cristina Pereira usa o Educatron em suas aulas de inglês. Quando um estudante tem dúvida sobre a pronúncia de uma palavra, ela abre um dicionário online, que mostra, além do significado, a pronúncia correta. “Quando a gente precisa fazer uma pesquisa, consegue fazer na hora. Tem o YouTube para mostrar vídeos relacionados ao conteúdo, músicas. É uma ferramenta que está ajudando muito”, conta a professora.