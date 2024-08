O Grupo Boticário anunciou nesta quinta-feira (08) que investirá R$ 840 milhões na ampliação de sua fábrica de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Com o aporte, a fábrica paranaense terá sua capacidade elevada em cerca de 40%. A expectativa é que sejam criados cerca de 200 novos postos de trabalhos diretos e mais 300 indiretos.

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu a notícia do investimento no início da semana em um encontro com o vice-presidente do Conselho Administrativo do Grupo Boticário, Artur Grynbaum.

“Este importante investimento que o Grupo Boticário está fazendo mais uma vez no Paraná é extremamente importante porque gera empregos, movimenta a economia e gera qualidade de vida. Além disso, ratifica o trabalho que temos feito para oferecer um ambiente com segurança jurídica e tranquilidade política que pesa muito na escolha dos investidores pelo Estado”, afirmou o governador.

Para o incremento na capacidade industrial da fábrica, o novo investimento contempla a instalação de novas linhas de produção, modernização de linhas já existentes e ampliações logísticas e administrativas. Com a geração de novos postos de empregos diretos e indiretos, a empresa dará continuidade ao desenvolvimento de iniciativas sociais com foco em capacitação e empreendedorismo.

Este é o segundo investimento de grande porte anunciado pelo Grupo Boticário no Paraná em dois anos. Em 2022, a empresa já havia anunciado R$ 200 milhões para aumentar o polo produtivo da empresa em São José dos Pinhais .

“O Grupo Boticário é uma empresa paranaense, e nossa operação no Estado está em constante evolução. O novo investimento reforça nosso compromisso com a região e com os paranaenses, que têm sido impactados positivamente pela nossa atuação, seja consumindo nossos produtos, seja por meio de oportunidades de emprego”, afirmou Grynbaum.

“Para nós, essa é mais uma maneira de endossar nosso propósito de criar oportunidades para a beleza transformar a vida das pessoas e o mundo ao nosso redor”, complementou o vice-presidente do Conselho do Grupo Boticário. O plano de investimento da empresa é de R$ 3,34 bilhões para os próximos quatro anos em todo o País.

PARCERIAS– Paralelamente aos investimentos no setor de beleza, o Governo do Estado também conta com a parceria do Grupo Boticário em projetos que fortalecem as práticas ambientais, sociais e de governança, o chamado ESG.

Um dos exemplos é o Empreendedoras da Beleza. A iniciativa oferece capacitações a mulheres em situação de vulnerabilidade social que moram na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e desejam empreender na área. Para as outras cidades, o projeto oferece cursos de maquiagem, manicure, entre outros.

Outra parceria com a empresa é no projeto Viva Água, que reúne mais de 90 instituições com o objetivo de melhorar a qualidade da água da Bacia do Rio Miringuava, em São José dos Pinhais, e garantir a segurança hídrica da Região Metropolitana de Curitiba.

No início deste ano, o Estado e a Sanepar também assinaram protocolos de compromisso para o desenvolvimento de ações de conservação da Serra do Mar com a Fundação Grupo Boticário e o Instituto Life. A Sanepar irá destinar cerca de R$ 4 milhões a serem aplicados durante três anos em ações de conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos na Mata Atlântica. Apenas para o Movimento Viva Água Miringuava a Sanepar destinará R$ 2 milhões, que serão utilizados para práticas de conservação da natureza, segurança hídrica e adaptações a mudanças climáticas.

GRUPO– O Grupo Boticário é um dos maiores grupos de beleza do mundo. A empresa nasceu no Paraná em 1977 como uma pequena farmácia de manipulação e hoje agrega laboratório, fábrica, inovação, tecnologia, logística, marketing e varejo, em um ecossistema de 110 mil pontos de venda no varejo, parceiros e fornecedores. Atualmente a empresa tem mais de 20 mil colaboradores diretos, está presente em mais de 1,7 mil cidades brasileiras e 40 países