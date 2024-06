A Receita Federal liberou o pagamento do segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (21). Ao todo, 5,7 milhões de contribuintes serão beneficiados com o valor total de R$ 8,5 bilhões.

O pagamento será depositado ou transferido por meio do Pix. Para saber se o contribuinte está no segundo lote, basta acessar a página da Receita na internet. Na sequência, clique em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”.

Por fim, é só preencher com o CPF, data de nascimento e o ano do Imposto de Renda, que é 2024.

Quem não está entre os contemplados deste segundo lote ainda terá a oportunidade de receber a restituição em outras três rodadas de pagamento a serem desembolsadas em 31 de julho, 30 de agosto e 30 de setembro.

2º lote de restituição do Imposto de Renda: quem vai receber

A maioria do segundo lote contempla quem tem prioridade para receber a restituição primeiro. Os contribuintes que fazem parte desse grupo recebem primeiro, confira: