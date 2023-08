O Conselho Universitário (Consuni) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) aprovou unanimemente o voto paritário em eleições da Instituição. A votação do artigo que compõe o Estatuto da UENP ocorreu na segunda-feira, 31 de julho, durante a reunião extraordinária do Consuni, realizada no Auditório Thomaz Nicoletti do Campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes.

O reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, comemorou a conquista. “É uma vitória de todos. Sabemos que foi um processo longo, desde 2016 essa discussão tem ocorrido e vencemos essa etapa. Estamos mais maduros e preparados para esta alteração proposta na estatuinte”, disse.

De acordo com o novo artigo, a consulta à comunidade acadêmica para escolha dos dirigentes será paritária. Dessa forma, os votos dos docentes, discentes e agentes universitários serão ponderados numericamente por coeficientes calculados em função do número de componentes de cada grupo da comunidade universitária. As três categorias terão, portanto, votos equivalentes.

Para André Cazula, agente universitário, o resultado faz valer a autonomia do Consuni. “Gostaria de agradecer a condução e a cobrança pela presença e o voto de todos. Foi uma aprovação por unanimidade conduzida de forma imparcial, fazendo valer a vontade do Conselho”, destacou. Já para Ana Clara Alves de Freitas, representante discente, a conquista é um avanço. “Agradeço a todos que votaram para que finalmente tenhamos o voto paritário na nossa Universidade”, completa.

A votação do artigo que aborda o voto paritário faz parte da Revisão do Estatuto da Universidade Estadual do Norte do Paraná, iniciado em 2016 por meio da estatuinte, que discutiu diversas propostas até 2019. Ao longo do ano, o Consuni realizará reuniões extraordinárias para aprovar todos os artigos do documento.