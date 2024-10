Um acidente inusitado foi registrado na manhã esta sexta-feira (4), em Maringá, no norte do Paraná. Uma carreta arrastou um carro de autoescola por vários metros, em uma rotatória no cruzamento das avenidas Colombo e Abelardo José da Cruz.

Algumas pessoas que e passavam pela região, no trevo do Rodoanel, registraram o acidente. Nas imagens, é possível perceber que vários motoristas buzinam para tentar alertar o caminhoneiro, que parece não notar a presença do carro da autoescola. Ele só para alguns metros adiante, quando finalmente toma conta da situação.

Ainda não sabe quem causou o curioso acidente, que felizmente não deixou feridos. A gravidade da colisão só não foi maior devido à baixa velocidade dos veículos envolvidos.

Assista ao vídeo do acidente: