O engresso do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), Antonio Augusto Corrêa Tavares, recebeu, no dia 27 de julho, o prêmio de melhor equipe de calibração de pulverizadores dos Estados Unidos da América (EUA). A Competição Nacional de Plantas Daninhas nos EUA é uma atividade conjunta entre as Sociedades de Ciência de Plantas Daninhas das regiões nordeste, centro-norte, sul e oeste do país.

A equipe de Antonio, “Mississippi State Weed Team”, em tradução livre, “Equipe de Ervas Daninhas do Estado do Mississipi”, também foi campeã de calibração de pulverizadores da região sul, resultado que garantiu a terceira colocação geral no Southern Weed Science Contest (Concurso de Ciência de Ervas Daninhas do Sul). Ao todo, 67 equipes dos Estados Unidos e do Canadá, sendo 221 alunos entre graduandos e pós-graduandos, participaram da competição que, neste ano, foi sediada pela Bayer Crop Science na estação experimental de Union City, no estado do Tennessee, entre os dias 25 e 27 de julho.

“Essa foi uma experiência muito bacana. Trabalhamos muito para podermos dar o melhor na competição e sermos reconhecidos, por isso, não tem nada melhor, sem contar a visibilidade que temos para o pessoal da academia e da indústria. Então, além de ser uma premiação sobre o quanto sabemos, também é uma vitrine muito boa para nós que estamos concluindo os estudos de pós-graduação e prestes a entrar no mercado de trabalho”, comemora Antonio.

O objetivo da competição é fornecer uma experiência educacional competitiva a partir da qual estudantes de universidades de todo o país podem ampliar suas habilidades aplicadas na ciência de plantas daninhas. De acordo com o professor do curso de Agronomia da UENP, Rone Batista de Oliveira, a competição oferece uma oportunidade para os alunos contemplados conhecerem e interagirem uns com os outros, serem expostos a pesquisadores de outras universidades e indústrias, além de aplicarem o que aprenderam usando a competição para medir suas capacidades.

Segundo o professor, esse prêmio está diretamente ligado as atividades do Núcleo de Investigação em Tecnologia de Aplicação (NITEC) da UENP, nos projetos de Extensão em Tecnologia de Aplicação aos agricultores, dos quais o estudante participou ativamente. “Hoje, em parceria com a empresa Juma-Agro, o projeto possui um Laboratório Móvel e Tecnológico para demonstrações práticas e transferência de conhecimentos em Tecnologia de Aplicação denominado de DESATA – Decisão Sustentável e Avançada em Tecnologia de Aplicação”, destaca Rone.

Este é o segundo prêmio do estudante em sua trajetória acadêmica. No ano passado, o estudante ganhou o prêmio “Aluno destaque de Faculdade de Agricultura e Ciências da Vida”. “Eu recebi um prêmio de melhor aluno de graduação da universidade. Eles fizeram um vídeo sobre a minha pesquisa. Gostaria de agradecer o quanto passar pelo NITEC da UENP me fez crescer”, agradeceu Antonio após receber a premiação.

Antonio foi estagiário do NITEC sob orientação do professor Rone Batista durante a graduação em Agronomia na UENP. O jovem foi bolsista de iniciação científica e tecnológica e realizou estágio, durante o mestrado, na Universidade de Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos, pelo convênio firmado entre a UENP e a instituição norte-americana. Atualmente, Antonio Augusto é doutorando na Universidade Estadual do Mississipi