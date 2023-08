Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A candidata Raíssa Gonçalves, de 23 anos, foi eleita ‘Rainha Platinense 2023’, no concurso realizado no último sábado, 05, na Casa da Cultura Platinense. Raíssa conquistou a melhor nota dos jurados e será a representante do município com a faixa de rainha nas comemorações do aniversário de 109 anos de Santo Antônio da Platina/PR, durante a 51° Efapi Ehttps://www.facebook.com/smercadoreal/xpo e demais eventos do município.

O concurso também elegeu a Madrinha Karoline Diniz, a 1° Princesa Maria Eduarda Assolari, a 2° Princesa Raphaela Reis, a 3° Princesa Jennifer Carolina, a Garota Simpatia Kauany Leopoldino e a Garota Country Ana Júlia Benetti.

O evento é promovido pela Prefeitura de Santo Antônio da Platina, por meio da Comissão Organizadora de Eventos Municipais e Departamento de Cultura, com apoio da Sociedade Rural do Norte Pioneiro.