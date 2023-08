Na última semana, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) apresentou projetos de pesquisa e extensão na SBPC Jovem, que fez parte da programação da 75ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). O evento ocorreu entre os dias 23 e 29 de julho no Centro Politécnico da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e possibilitou novas parcerias.

Para o reitor da UENP, Fábio Antonio Néia Martini, a participação da Universidade na reunião da SBPC foi bastante proveitosa. “Durante esses dias, a UENP teve a oportunidade de, para além de apresentar os projetos, se aproximar de várias instituições. Tenho certeza que a participação da nossa equipe foi bastante proveitosa e acredito que poder tornar nossos projetos e nossa comunidade conhecida por meio da SBPC Jovem certamente trará muitos resultados futuros”, acentua.

Segundo o pró-reitor de Extensão e Cultura da UENP, Rui Gonçalves Marques Elias, representantes de diversas instituições, entre elas, a Secretaria de Estado da Educação do Paraná, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, passaram pelo estande da Universidade. “Essas visitas que recebemos foram importantes para estabelecermos futuras parcerias de projetos e convênios. É ótimo porque, dessa forma, a UENP conseguirá expandir ainda mais os projetos e programas já existentes e, ainda, desenvolver novos”, destaca.

Uma das possíveis parcerias inclui o projeto “Atividade Física no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação”, apelidado de “Mountain Bike no Parque”, coordenado pelo professor Claudinei Ferreira dos Santos. Ele explica que, através da exposição do projeto e da participação no evento, houve possibilidade de conhecer atividades desenvolvidas por outras universidades. “Nesse tipo de evento, por termos múltiplas áreas, conseguimos ter acesso a outras pesquisas, o que nos leva a ter outros pontos de vista e novas ideias, bem como parcerias”, comenta.

Claudinei ainda conta que, logo no primeiro dia de evento, teve a oportunidade de conhecer um projeto que se relaciona com o desenvolvido pela UENP. “A UFPR tem um projeto muito bacana, o Ciclovida, de mobilidade urbana vinculada ao ciclismo. O nosso é para aprendizagem do ciclismo. Em conversa com os professores desse projeto, já estabelecemos uma parceria para implantarmos algumas atividades semelhantes, como o cicloturismo. O evento já está rendendo frutos pra Universidade!”, comemora.

Durante a SBPC Jovem, o estande da UENP também recebeu visitas de diversas autoridades da área da educação, entre elas, o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Nelson Bona, além do presidente e do diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig e Luiz Márcio Spinosa.

“É importante esse contato com a SETI e a Fundação Araucária porque é o momento que a gente consegue demonstrar para eles os resultados dos projetos que são apoiados por essas instituições. Eles puderam ver o quanto que a UENP tem desenvolvido, os resultados que temos conseguido e também foi um momento de apresentar novas solicitações de projetos para que sejam apoiados por essas agências”, afirma Rui.

Também visitaram o estande da UENP na SBPC Jovem o coordenador de Ensino Superior, Pesquisa e Extensão da SETI, Fabiano Gonçalves Costa; a coordenadora internacional da Fundação Araucária, Eliane Segati Rios; as ex-alunas da UENP: de Medicina Veterinária Thaís Cabral Monica, pesquisadora da Fiocruz Paraná; de Direito, Silmara Sartório, que, atualmente, trabalha no jurídico da SETI; de Matemática, Janaína Rabelo, da Secretaria Municipal de Educação de Curitiba; além de reitores das universidades estaduais do Paraná, professores e estudantes da comunidade externa.