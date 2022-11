Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Mais de 3 mil estudantes, além de professores, participaram no início deste mês da I Feira de Profissões da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). O evento, que aconteceu nos dias 1, 3 e 4 de novembro, nos câmpus de Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho, divulgou atividades realizadas pelas graduações e pelos cursos ofertados pela universidade.

O reitor Fábio Antonio Neia Martini destacou a importância do evento para promoção dos cursos da Universidade junto aos estudantes do ensino médio. “Nossa I Feira de Profissões foi um grande sucesso de público e participação. Destaco o empenho de todos os colegiados de curso, professores e estudantes, e o trabalho realizado pela nossa equipe da Pró-Reitoria de Graduação”, disse.

A pró-reitora de Graduação da UENP, Juliana Suzuki, destacou que a perspectiva da Feira de Profissões da UENP foi dar visibilidade às ações da universidade. “Desperta nos alunos o interesse pela vida universitária”, disse.

O aluno Isaque Augusto, 17 anos, do 3° ano do Colégio Estadual Monteiro Lobato de Cornélio Procópio, afirmou que a feira foi importante para estudantes que estão em dúvida sobre qual carreira seguir e também para conhecer melhor cada curso. “Achei muito legal conhecer o espaço da Universidade. Creio que muitas pessoas não conhecem”, disse.

Para a amiga de turma Ana Carolina Carvalho, 17, a feira foi muito positiva. “Gostei bastante. É uma experiência que acaba despertando o interesse pelos cursos, mesmo os que já conhecíamos, e impacta, porque influencia e te traz certeza do que você busca para a sua vida”, completou.

Para a professora Jéssica Mendonça, do Colégio Monteiro Lobato, foi muito importante esse contato com a universidade nesse momento de escolha dos alunos. “Vir até a universidade e ver como todos os cursos funcionam, sua estrutura, é muito motivador e interessante para eles. Mesmo que a área que queiram não esteja aqui, já é um caminho para entender o que os espera e para tirar todas as dúvidas. Na Universidade, os alunos podem ter acesso a bolsas, projetos de extensão e pesquisa, cursos de línguas”, disse.

Natalia Maria de Oliveira, estudante do 1º ano do ensino médio do Colégio Elo, de Jacarezinho, afirmou ter aprendido muito com o evento através do contato com as várias profissões expostas. “Mesmo já tendo uma opção de curso, a feira me ensinou muito, por meio do contato com todas essas profissões diferentes. Isso é muito bom para quem ainda não escolheu uma carreira para seguir”, ressaltou.

Já Vitória Valentina da Costa, do 3º ano do Colégio Camões, de Santa Cruz do Rio Pardo, contou foi muito importante conhecer as vivências dos estudantes de graduação, principalmente nessa fase de muita insegurança com o vestibular. “A feira proporciona um melhor conhecimento, especialmente, para quem não tem certeza do que quer ainda. Foi uma oportunidade única. Muito gratificante ver o carinho das pessoas em nos apresentar os cursos”, disse.

A professora Ana Paula de Freitas, do Colégio Camões, destacou a organização do evento e a demonstração de conhecimento e domínio por parte dos alunos que apresentaram os cursos. “Resolvi trazer os alunos aqui para que pudessem conhecer na prática o que é uma universidade em funcionamento. Questões de laboratório e pesquisas foram o que mais me motivou a trazê-los para a Feira. Eles adoraram, somente comentários positivos”, arrematou.

ESTRUTURA – Durante o evento os alunos e professores das escolas da região puderam conhecer os Centros de Estudos, laboratórios e outras estruturas da universidade, bem como seus serviços prestados à comunidade. A feira possibilitou interação com os 27 cursos de graduação, professores e estudantes da UENP.