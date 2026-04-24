Jacarezinho mantém protagonismo no cenário estadual ao ficar entre os três colocados na premiação Sebrae Prefeitura Empreendedora, com o programa Simplifica+. A iniciativa consolidou o município como referência em modernização da gestão pública, inovação e desenvolvimento econômico, sendo reconhecida na etapa estadual realizada no dia 22 de abril, em Curitiba.

Mais do que um programa pontual, o Simplifica+ se tornou um sistema institucionalizado de governança, promovendo a integração entre secretarias e estabelecendo uma visão estratégica de longo prazo. Com 100% dos processos internos digitalizados, o município reduziu o prazo médio de tramitação de 30 para 10 dias — uma diminuição de 66% — além de disponibilizar 324 serviços públicos online.

Os resultados refletem diretamente na eficiência da gestão. Em 2025, os indicadores apontam uma economia direta e indireta superior a R$ 4 milhões, evidenciando o compromisso com a responsabilidade fiscal e o uso inteligente dos recursos públicos.

O avanço é resultado do trabalho da administração municipal liderada pelo prefeito Marcelo Palhares e pelo vice-prefeito Antonio Neto, que vêm priorizando a modernização dos serviços públicos e a ampliação do acesso da população às soluções digitais.

O Simplifica+ foi estruturado pelos secretários Jailton de Paula, da Administração, e Leandro Lima, da Indústria e Comércio, responsáveis por conduzir uma transformação profunda na máquina pública, que saiu de um cenário marcado por processos manuais, excesso de burocracia e baixa integração entre setores para um modelo moderno, digital e orientado a resultados.

Segundo o secretário de Administração, Jailton de Paula, o impacto da iniciativa vai além da digitalização. “O programa Simplifica+ transformou a gestão, retirando os processos manuais, o excesso de burocracia e a baixa integração entre setores, substituindo por um modelo moderno, digital e orientado a resultados. Com isso, geramos economia em materiais como papel sulfite, tonners, impressoras, entre outros, além de reduzir o prazo médio de tramitação dos processos de 30 para 10 dias e garantir mais agilidade no pagamento de fornecedores”, destacou.

Outro eixo de destaque do programa é a abertura rápida de empresas. Com a implantação da Lei da Liberdade Econômica e a dispensa de alvarás para atividades de baixo risco, Jacarezinho consolidou um ambiente mais favorável ao empreendedorismo, à geração de empregos e à atração de investimentos.

Para o prefeito Marcelo Palhares e o vice-prefeito Antonio Neto, estar entre os três melhores do Estado, reforça o compromisso da gestão com a população. “Jacarezinho está no caminho certo! O Simplifica+ representa uma mudança de cultura na administração pública, colocando o cidadão e o empreendedor no centro das decisões. Simplificar processos é gerar oportunidades, é valorizar o tempo das pessoas e criar um ambiente mais justo, eficiente e preparado para o futuro”, afirmou, Palhares.