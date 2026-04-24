Em uma demonstração de prontidão e eficiência operacional, a Polícia Civil do Paraná, por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, realizou na tarde desta sexta-feira, 24 de abril de 2026, a prisão de um homem de 34 anos que se encontrava foragido da justiça.

A ação é resultado do monitoramento constante e do compromisso da instituição em garantir o cumprimento das ordens judiciais na região, especificamente em relação a um mandado expedido pela Vara Criminal da comarca.

Dinâmica da Ocorrência e Detalhes da Prisão

A diligência teve início por volta das 15:00. Os agentes judiciários deslocaram-se inicialmente até a Rua Iguaçu, no bairro Jardim Marina, endereço alvo do mandado judicial.

Como o indivíduo não foi localizado em sua residência, a perspicácia da equipe foi determinante, pois, após um patrulhamento tático minucioso pelas imediações, os policiais obtiveram êxito em interceptá-lo em via pública.

A abordagem ocorreu de forma técnica e segura, sendo finalizada por volta das 15h50. Após a confirmação da identidade e a ciência de seus direitos constitucionais, o homem foi conduzido para avaliação médica e, posteriormente, apresentado à unidade policial para as formalidades legais.

Histórico Criminal e Custódia

O detido possui um histórico criminal robusto, com condenações baseadas em diversos dispositivos do Código Penal e da Lei de Drogas. Ele responde por crimes como tráfico de drogas, dano, ameaça, incêndio e desacato.

Com a prisão efetuada, o sujeito deverá cumprir uma pena restante de 3 anos, 9 meses e 3 dias em regime fechado. Após os procedimentos de praxe, o capturado foi entregue ao Departamento Penitenciário (DEPEN) em Jacarezinho, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.

Palavra da Autoridade

O Delegado Adjunto, Tristão Antonio Borborema de Carvalho, enalteceu o profissionalismo dos agentes envolvidos na captura e reforçou o impacto da ação para a sociedade local. Segundo a autoridade:

“A atuação precisa dos nossos agentes reflete o compromisso inabalável da Polícia Civil com a segurança da comunidade; a efetivação desta custódia é fundamental para garantir que a aplicação da lei seja plena, retirando de circulação indivíduos com condenações graves e reforçando a sensação de justiça em Jacarezinho.”