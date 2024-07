A Universidade Estadual do Norte do Paraná recebeu, na quarta-feira, 10 de julho, o Festival de Audiovisualidades do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (Mac-PR). O Festival celebra produções audiovisuais contemporâneas, com uma seleção de curtas-metragens, videoartes e experimentações. O evento, promovido pelo Museu de Arte e Cultura Popular do Norte do Paraná, aconteceu no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, em Jacarezinho.

Organizado pela Associação de Amigos do Museu de Arte Contemporânea do Paraná (AAMAC), o Festival promove a produção e circulação de obras audiovisuais e busca enriquecer o acervo do Mac-Pr, oferecendo prêmio-aquisição aos vencedores das mostras competitivas. O Museu da UENP recebeu a mostra “Diversidade, Memória e Resistência”, que tem o propósito de destacar perspectivas sub-representadas no campo audiovisual, contribuindo para a conscientização e o diálogo sobre questões de raça, gênero e sexualidade.

O diretor de Cultura da UENP, James Rios Oliveira Santos, partilhou sobre o sucesso do Festival. “Foi muito bonito ver que os alunos da Universidade estão tendo acesso às produções culturais de grande envergadura, de diferentes linguagens e abordagens, como foram as obras audiovisuais exibidas. Uma outra alegria foi ter uma emocionante obra do artista Tiago Angelo, nosso Assessor de Comunicação, selecionada”, destacou.

“Noutra perspectiva, é muito importante, para a UENP, estabelecer parcerias com instituições promotoras de cultura, como é o caso do Museu de Arte Contemporânea, que tem um peso significativo no fomento à Arte no Estado. Por isso, toda minha gratidão aos que contribuíram para que esteve evento ocorresse com tamanho êxito”, completou James.

Além da mostra, o evento também trouxe um bate-papo com a curadora Aricia Machado, mestre em Cinema e Artes do Vídeo, pela Universidade Estadual do Paraná (Unespar) e em Ecologia e Evolução, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj). Aricia é artista multimídia, diretora de arte e pesquisadora das artes do vídeo.

“Fiquei muito feliz em exibir a Mostra na UENP e com a participação dos estudantes e professores! Acredito muito no audiovisual como um provocador envolvente de nossas maneiras de estar e se relacionar com o outro. O festival reúne pontos de vista que dificilmente vamos assistir e será veiculado no cinema mais hegemônico e que, muitas vezes, tem dificuldade de entrar nas galerias e museus e por isso ele é tão importante. Dar vazão a essas obras, fazê-las circular pelo estado, formar público e pluralizar esses olhares diversos, as vezes minorizados, é uma operação fundamental hoje em dia”, apontou Aricia.

Durante a mostra, Tiago Angelo falou sobre o processo de criação do documentário e partilhou a felicidade pela seleção da obra para o Festival. “Foi uma grande alegria ter esse trabalho escolhido para compor o Festival do Mac. ‘Práticas de Cura, Memórias de uma Benzedeira’ é um curta tecido a partir da trajetória de vida da senhora Maria Aparecida, a dona Cida, de Jacarezinho. Tocante pela expressão da simplicidade, a obra, que foi gravada em 2020, busca valorizar a prática do benzimento, a religiosidade popular que está enraizada na nossa sociedade”.

O professor do graduação em Filosofia da UENP, Alexander Gonçalves, levou os alunos do curso para prestigiar o evento. “Quero parabenizar a organização pela iniciativa. O Festival está muito bonito. Agradeço à Proec pelo convite e pela oportunidade de trazer nossos alunos para assistir ao festival. É muito importante para a Universidade fomentar ações culturais como essa, em locais como este, lugares de cultura”, destacou.

As obras que compõem a mostra “Diversidade, Memória e Resistência” e foram exibidas no Museu são: “Práticas de Cura, Memórias de uma Benzedeira”, de Tiago Angelo; “Todos es de color”, de Francisco Mallmann; “A água que cai do céu, é absorvida pelo solo”, de Mari Queiroz; “Portais 3.1”, do Núcleo de Estudos e Criação Cênico-Visual; “Te Esqueci no Desague do Meu Peito”, de Júlia Sakemi; “Nós”, do Coletivo Duas Marias; “Normal a Ditar”, de David Jogia; “Carne sobre tela”, de Grazi Labrazca; “Perfeita”, de Maritza Muniz; e “Nhãndê kuery mã hi’ãn rivê hê’yn’(Não Somos apenas sombras)”, de Dino Menezes.

Festival de Audiovisualidades

O Festival de Audiovisualidades do MAC Paraná aconteceu de 4 a 7 de julho no Auditório Poty Lazzarotto do Museu Oscar Niemeyer (Mon), em Curitiba. Além da exibição de produções audiovisuais, a programação também trouxe palestras, lançamentos de livros, mostra universitária e solenidade de premiação.

Foram exibidos oito trabalhos audiovisuais da coleção do Mac Paraná na mostra de acervo, além de quatro outras mostras, que selecionaram, através de um edital, obras de novos artistas de todo o país. As obras selecionadas pelo edital foram exibidas em quatro categorias temáticas, sendo três competitivas – Arte Urbana; Diversidade, Memória e Resistência; e Práticas Contemporâneas, e uma destinada a estudantes universitários – Sustentabilidade.