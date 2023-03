Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A estudante Giulia Ayres, de 16 anos, moradora do bairro Mercês em Curitiba, viveu um sonho na noite da última segunda-feira (13) no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Ela participou do show da banda britânica Coldplay tocando no piano a música ‘Daddy’, em homenagem a seu pai que faleceu por conta da Covid-19 em 2021.

A adolescente saiu de Curitiba e foi até São Paulo para realizar o sonho de assistir à banda pessoalmente. O Coldplay está em turnê pelo Brasil e vai passar pela capital paranaense na semana que vem.

Para o show, Giulia levou um cartaz com o seguinte pedido, outro sonho: “Can I play ‘Daddy’ with you? It’s my dream”, que significa em português “Eu posso tocar a música ‘Daddy’ com vocês? É o meu sonho”.

A música em questão é especial para a estudante desde que perdeu o pai há cerca de 1 ano e oito meses.

“Faz uns 5 anos que eu amo Coldplay e um dos meus maiores sonhos era ir num show deles. E essa música é muito especial para mim por conta da letra, na verdade tudo nela é simplesmente perfeito. Eu perdi o meu pai em 2021 e desde que descobri essa música amo ela, amo escutar, tocar e cantar ela. O vocalista escreveu essa canção para o pai dele” explicou Giulia, que ainda não sabe a verdadeira história por trás da composição da banda.

O pai dela, Luiz Antônio Vieira, tinha 51 anos e ficou semanas internado no hospital por conta de complicações da Covid-19 e infelizmente não resistiu.

O sonho

Giulia contou em entrevista à Banda B como foi o momento em que Chris Martin, o vocalista do Coldplay, leu seu cartaz na plateia e a chamou para participar do show em cima do palco.

“Eu fiz o cartaz em casa e fiquei na grade do palco C que fica do lado da pista. Quando eles estavam entrando para tocar no palco C, abri o cartaz e ele viu. Aí ele falou com o produtor dele apontando para o meu cartaz e logo em seguida esse produtor me chamou para entrar no palco. Eles me colocaram um fone de ouvido, deram água e me prepararam para tocar enquanto a banda tocava outra música”, detalhou. Com uma multidão acompanhando a performance, foi difícil segurar o nervosismo.

Quando eu subi no palco, evitei pensar que tinha milhares de pessoas me vendo. Eu tava bem nervosa no começo da música, tanto que entre um acorde e outro minhas mãos estavam literalmente tremendo. Eu travei numa parte, mas o Chris falou que não tinha problema e que era pra continuar. Aquilo me acalmou”, lembrou a estudante que está no segundo ano do ensino médio.

Mãe e filha

À Banda B, Giulia disse que pretendia dar um abraço no vocalista e explicar o porquê da música ser tão especial para ela, mas ao final da apresentação em conjunto ele voltou a se reunir com a banda e precisou seguir com o show.

“Eu estava com a minha mãe e ela estava chorando bastante. Ela falou que estava muito orgulhosa de mim. Abracei ela, ela me abraçou e choramos juntas. Todo mundo ali em volta veio me abraçar, dar os parabéns, tirar foto e na saída algumas pessoas me viram e disseram que também se emocionaram com o momento”, afirmou.

Além do piano, GIulia toca vários outros instrumentos e desde pequena é apaixonada por música.

Veja abaixo a tradução da música “Daddy”, do Coldplay.