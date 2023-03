Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Amizade entre humano e capivara? Isso existe? Sim, e o jovem influenciador Agenor Tupinambá, de 23 anos, já é conhecido nas redes por ter uma melhor amiga bem inusitada, a capivara Filó.

O jovem, que possui uma conta com milhares de seguidores no TikTok, compartilha sua vida com os animais da fazendo onde vive em Autazes, no Amazonas. Filó, a capivara, é a maior sensação nas redes sociais, com mais de 12 milhões de curtidas.

“Comecei a postar sobre meu dia a dia com os bichos. Jamais imaginaria que chegaria tão longe. Sempre tive o apoio dos meus pais e do meu irmão e devo tudo isso a eles”, contou.

Início da amizade

Agenor, que também é estudante de agronomia, disse que a história de Filó é bem complexa: por pouco ela não foi morta por moradores. A capivarinha foi encontrada ainda na barriga da mãe.

“Quando cortaram a barriga, a Filó nasceu e conseguiu sobreviver, os índios deram para o meu primo, e ele deu para mim. Sempre gostei de animais”, comentou.

De pai para filho, o amor pelos animais sempre está presente na família de Agenor desde que ele se lembra: “Acho que é de família. Meu pai sempre me ensinou a amar e respeitar os animais”.

Novo lar

Na fazenda onde vive, Agenor proporciona para Filó e todos outros animais condições necessárias para uma boa qualidade de vida.

“Aqui a Filó vive livre na natureza, além de comer sua alimentação natural, capim, e ela toma leite. Eu cuido de carrapatos todos os dias”, relata.

No entanto, além da amizade genuína entre humano e capivara, Agenor toma conta de outros animais, como o porquinho Baby e o papagaio Rosa.

Para ele, ter esse contato com os bichos é essencial para curar sua ansiedade e depressão. “Encontrei a cura nos animais e na natureza”, afirma o estudante de agronomia.

Vida dupla

Com 1 milhão de seguidores nas redes sociais por conta dos vídeos com Filó, o jovem se divide entre os estudos e os cuidados na fazenda.

“Sempre morei no campo, só vou para a cidade estudar. Eu realmente gosto de estar na floresta”, detalhou.

Mesmo com a vida corrida, Agenor diz que nunca irá se separar dos animais. “Os animais são seres incríveis que podem despertar amor em qualquer pessoa, acredito que é dever e obrigação das pessoas amá-los e cuidar deles.”

Esperamos que o jovem não deixe de postar os vídeos com a fofa Filó! Todos os seguidores a amam. “Já quero uma capivara pra chamar de neném”, comentou um deles.

Com informações de Amo Meu Pet.