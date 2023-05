Escutar esta notícia Escutar esta notícia

13 segundos que vão te emocionar! Um vídeo de um bebezinho gorila conhecendo seu pai pela primeira vez está circulando na internet e emocionando quem assiste.

Compartilhado no Twitter por Susanta Nanda, um funcionário do Indian Forest Service, o momento em que o bebezinho se aproxima do seu pai é encantador.

A publicação já foi vista por mais de 64 mil pessoas e os usuários do Twitter se derreteram com o amor entre os dois.

Apaixonante”

Foi assim que uma internauta definiu o encontro.

No vídeo, é possível ver o bebezinho olhando atentamente para seu papai enquanto faz carinho nele.

A reação do bebê e do pai é uma conexão emocional muito forte, que fica nítida na troca de olhares entre os dois.

A ver o pai, o bebezinho gorila consegue transmitir sua admiração apenas com o olhar!

Enquanto recebe as carícias de seu filho, o papai gorila segue olhando atentamente para o filhote. Ambos parecem não acreditar na beleza da criação que estão vendo frente a frente!

As reações

No Twitter, não que não ficasse tocado pela cena! O amor transmitido logo no primeiro encontro entre os dois esbanjou emoção:

“Nada é mais bonito que a criação de Deus”, disse uma seguidora.

Outra internauta se identificou muito com a cena e relembrou o momento entre seu filho e seu marido.

“Isso fez o meu dia, posso relacionar as expressões de meus filhos com o pai deles”, twitou.

Além dos comentários das duas, a publicação recebeu inúmeras respostas com emojis de corações, afinal, o momento é realmente lindo!

Apesar de não sabermos muito sobre esse filhotinho e sua família, já podemos ter certeza que ele será muito amado, né?

Ao que tudo indica, o vídeo teria sido gravado em uma reserva natural, e a gente fica na torcida para que esteja tudo bem com a família.

Assista ao vídeo do encontro entre o bebezinho gorila e seu pai pela primeira vez: