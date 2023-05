Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Frio por aí? Depois de um final de semana gelado, Curitiba teve registro da menor temperatura do ano nesta segunda-feira (15). Na capital do Paraná, os termômetros chegaram a 7,7°C, mas muitas cidades, inclusive da Região Metropolitana de Curitiba, tiveram registros ainda mais baixos. Segundo o Simepar, o frio continua. Veja abaixo as mínimas desta segunda-feira.

O tempo amanheceu estável em todo o Paraná, de acordo com o Simepar. Ao amanhecer, as temperaturas estavam bem baixas e os menores valores eram previstos a partir do centro-sul do Estado.

Havia condição para formação de nevoeiros, especialmente em áreas da metade sul, como os Campos Gerais e RMC, inclusive entre a Serra do Mar e litoral.

Ao longo do dia, com o Sol brilhando forte, as temperaturas até ficam mais agradáveis, mas com umidade relativa do ar um pouco baixa, muita gente já tem sentido a rinite atacar.

Temperaturas mínimas no Paraná nesta segunda-feira:

General Carneiro: -0,3°C

São Mateus do Sul 0,8°C

Pinhão 3,7°C

Guarapuava 4,0°C

Palmas 4,1°C

Lapa 4,3°C

Colombo 4,7°C

União da Vitória 4,9°C

Continua frio

A terça-feira (16) será mais um dia de Outono com sol, embora no amanhecer e anoitecer, ainda fique um pouco frio. Segundo o Simepar, entre áreas de serras e vales, pode formar algum nevoeiro pela manhã e ao anoitecer. Da mesma forma que nesta segunda, durante o dia, as temperaturas ficam mais agradáveis pela presença de Sol.

Com os termômetros lá embaixo, nesta terça-feira, no centro-sul, que é uma região com mais vales, ainda há possibilidade para formação de geada fraca. Metade do Estado tem previsão de começar o dia com temperaturas abaixo dos 10°C.

Previsão do tempo para a terça-feira, 16 de maio. Foto: Reprodução/Simepar