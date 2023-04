Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Casamento quaternário! Gêmeas se casaram com gêmeos idênticos e foram apresentar aos parentes os bebês que elas tiveram. A curiosidade era geral, afinal será que os nenéns seriam iguaizinhos aos pais ou aos tios? É como se todos fossem gêmeos?

As irmãs engravidaram com uma diferença mínima de tempo e tiveram um menino cada. Os bebês são considerados gêmeos quaternários porque a família é formada por pais gêmeos idênticos, casados com as mães, também gêmeas idênticas.

No último feriado, os 6, pais e bebês, fizeram uma viagem até o rancho no ônibus que a família tem, para apresentar às crianças para o resto dos parentes! Eram mais de 60 parentes esperando para conhecer as crianças! “Estou muito animada para apresentar Jeremy e Josh a este lado da família durante o feriado”, disse Briana.

O casamento

Brittany e Briana Salyers, se casaram com os também gêmeos idênticos Josh e Jeremy, em 2016. Eles se conheceram no Twins Day Festival de 2017, um evento que reúne gêmeos idênticos e acontece em Twinsburg, Ohio (USA).

Os casais têm muita coisa em comum, como estilos, gostos e modo de viver. Tanto é que são inseparáveis e até os planos que fazem se assemelham.

Os quaternários se casaram em uma cerimônia muito especial e conjunta em 2018.

A chegada dos bebês

Em janeiro de 2021, Josh e Brittany anunciaram o nascimento do primeiro filho! Já Jax, filho de Briana e Jeremy, nasceu 4 meses depois.

Quando eram crianças, as gêmeas Brittany e Briana tinham uma cerimônia especial na Páscoa: a família delas sempre viajava para o rancho de um primo na zona rural de Virgínia.

Dessa vez, as duas e seus respectivos maridos, resolveram fazer uma surpresa para família e reviver memórias antigas!

Com quem eles se parecem

A viagem da família do centro de Virgínia até a zona rural da cidade cheia de expectativa.

“As crianças estavam muito animadas com a viagem”, disse Briana. “[Confesso] nós, pais, também estávamos, mas um pouquinho apreensivos.”

Mas o que todos querem saber é com quem as criança se parecem. (nós também)

Jax e Jett são primos, mas puxaram bem mais aos pais do que as mamães. É isso! Os meninos puxaram aos pais!

E os gêmeos mantiveram a tradição das famílias de gêmeos…

“Fazemos tudo como uma família, somos realmente inseparáveis”, afirmou Briana.