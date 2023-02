Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um vídeo no TikTok, de um marido que fez um buraco no colchão para que a esposa grávida possa dormir de bruços em segurança, viralizou. A atitude do homem em proporcionar à esposa uma noite de sono melhor e mais confortável chamou a atenção dos internautas.

Tony Lopez, que atende por @luxuryrenovation no TikTok, postou recentemente o vídeo e agora tem mais de 35 milhões de visualizações. Tony ganhou o apelido de ‘Marido do Ano’ pelos internautas.

“Isso é um sobrecolchão. Só fiz um buraco nela, assim ela pode deitar. É só espuma. Ela diz que adora”, disse no vídeo.

A invenção

As mamães sabem que dormir de bruços na reta final da gestação é uma missão impossível – ou pelo menos era para a esposa de Tony. O marido então teve a ideia de pegar um colchão, fazer o buraco e surpreender a esposa grávida.

“Eu tive a ideia uma noite, quando estávamos deitados na cama e ela me disse que queria dormir de bruços, mas isso a machucava. Eu vi um problema ali e acabei criando uma solução. Tínhamos um colchão extra, então fiz um buraco nele e funcionou”, disse.

Segundo Tony, a esposa adorou o colchão adaptado e se sente segura de deitar de bruços, sem se preocupar se está machucando o bebê.

Ideia vai virar negócio

E olha que legal. Ele quer levar essa ideia longe e vender esse tipo de colchão para outras mamães.

“Recebemos uma patente provisória da ideia. No momento, estamos pensando em seguir em frente com ela e começar a produzir em massa”, disse ele.

Que incrível!

Que incrível!

Confira o vídeo que viralizou e outro em que a esposa faz uma demonstração da engenhoca: