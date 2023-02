Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com tanto bloquinho de carnaval desfilando pelas ruas, os foliões precisam de muita energia para darem conta do recado e o café pode ser bom aliado para encarar os dias de festa de forma natural.

A cafeína, composto químico presente na segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo só para água, conta com propriedades que, segundo estudos, aumenta a produção de energia no organismo, contribuindo para a melhora do desempenho físico.

De acordo com a nutricionista Daniela Zaminiani, da rede de cafés especiais Sterna Café, a bebida é um estimulante natural que contribui bastante para manter o vigor, porém, é preciso tomar cuidado com os excessos. “Nada em demasia faz bem, por isso sugiro uma boa xícara de 150ml de café especial antes de sair para o bloquinho e é importante lembrar de beber bastante água também, principalmente entre uma bebida alcoólica e outra”, enfatiza Zaminiani.

