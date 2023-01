Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Se o dia está triste para quem tentou comprar o ingresso on-line para o show do Rebelde, imagina para os fãs que passaram horas na fila presencial e não conseguiram o tão sonhado ticket. Uma jovem identificada como Karla (foto em destaque) teve o sonho de ver o RBD em seu comeback abalado por conta do cartão de crédito, mesmo que tenha passado horas na fila para conseguir o ingresso.

Isso porque Karla era a primeira da fila para comprar os ingressos do show no México, que marca o retorno do RBD após 15 anos, mas não conseguiu, pois o seu cartão não passou bem no momento da compra.

Aos prantos, a menina foi entrevistada pela emissora Telediario. Segundo testemunhas, Karla tentou passar o cartão “inúmeras vezes”, mas não obteve sucesso.

