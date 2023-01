Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Um cão adotado foi protagonista ao ajudar bombeiros no resgate de turistas na praia de Maresias, em São Sebastião, no Litoral Norte de São Paulo. Bob vivia na praia, mas hoje, é o mascote da Estação de Bombeiros de Guarda-Vidas de Maresias.

Ele pulou no mar para ajudar bombeiros a salvarem duas vítimas de afogamento. E tudo foi gravado! O registro foi feito pelas pessoas presenciaram o cãozinho valente e ficaram encantadas com a proatividade desse mocinho que fez questão de ajudar.

“As vítimas estavam em uma grande correnteza e os dois oficiais entraram no mar para socorrer os turistas”, destacou a Capitã Karoline, do Corpo de Bombeiros.

“Inusitadamente, contaram com o apoio do mascote da Estação de Bombeiros de Guarda-Vidas de Maresias. O cão Bob acompanhou a dupla na água até a retirada das vítimas, na faixa de areia, onde tudo acabou bem”, acrescentou.

O acidente

O caso aconteceu no último dia 14 de janeiro, num sábado, quando, por volta das 15h, a equipe do Corpo de Bombeiros fazia uma ronda pela praia e percebeu que dois homens estavam se afogando e pedindo socorro.

Imediatamente, os salva-vidas pularam na água para fazer o resgate, mas foram surpreendidos pelo cão que decidiu ir junto e ajudar no resgate dos turistas.

Bob foi adotado

Segundo o Tenente Barros, que participou do resgate, Bob foi adotado pela equipe há um ano. Ele também contou que essa não é a primeira vez que o cão participa de um resgate.

“O Bob está conosco desde maio de 2022, quando foi adotado por nós e o temos como mascote da Estação de Bombeiros De Guarda Vidas Maresias. Ele tem aproximadamente 2 anos e nos acompanha em toda rotina, nas corridas, natações e rondas”, explicou.

Vídeo

Veja o nosso cão-herói!

Nas imagens, Bob está no mar com os bombeiros no momento em que eles resgatam os dois turistas.

Confira o vídeo: