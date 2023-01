Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Com sol brilhando forte desde as primeiras horas do dia, o sábado (28) promete ser mais um dia quente em praticamente todo o Paraná, com possibilidade de as temperaturas ultrapassarem os 30°C em diversas regiões. No domingo (29), porém, a chuva deve voltar e há possibilidade de temporais, segundo previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

De acordo com o meteorologista Samuel Braun, as chuvas devem acontecer principalmente a partir da tarde de domingo. “Há uma tendência de aumento de instabilidade, principalmente com a condição de tempo abafado no estado. Com maior disponibilidade de umidade, as áreas de chuva voltam a se formar e não se descartam temporais em alguns municípios”, explicou.

A condição de instabilidade deve continuar pelo menos até a próxima terça-feira (31). Com a presença de uma frente fria, o forte calor também deve dar uma trégua e as máximas ficam próximas dos 23°C entre terça e quarta-feira em Curitiba.

Confira a previsão completa: