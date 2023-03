Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O projeto Musicou, programa de educação musical que oferece aulas gratuitas de música para crianças, jovens e adultos, está com matrículas abertas na cidade de Jacarezinho (PR). Financiado pelo Grupo Maringá/Usina Jacarezinho e gerenciado pela Sustenidos Organização Social de Cultura, em parceria com a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), o projeto está instalado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da UENP, na avenida Marciano de Barros, nº 700 – Bairro Estação.

São 200 vagas disponíveis divididas entre os cursos de iniciação musical, canto coral, percussão e violão. Não há exigência de conhecimento prévio de música nem de instrumento musical. Os interessados devem se inscrever presencialmente no núcleo Jacarezinho. Antes da efetivação da matrícula, é possível agendar uma aula experimental.

Os cursos são voltados para crianças a partir de 6 anos, jovens e adultos, divididos em: cursos de iniciação musical para as crianças de 6 e 7 anos; para as crianças a partir de 8 anos e jovens, sem conhecimento musical que queiram aprender a tocar um instrumento ou cantar, serão oferecidos cursos de formação com duas aulas por semana. Já para os (as) adultos (as) interessados (as) são ofertados cursos de formação com uma aula por semana.

As aulas são coletivas, realizadas no formato presencial, e acontecem no contraturno escolar, às segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 16h30.

“A cultura e a educação são valores que, há tempo, norteiam nossa atuação junto às comunidades. Apoiar a expansão da oferta de educação musical no nosso município é motivo de grande orgulho para nós como colaboradores e como comunidade”, disse Leandro Bacon, gerente administrativo e financeiro na Usina Jacarezinho, empresa do Grupo Maringá.

“O objetivo da Sustenidos é levar a nossa experiência cultural, educacional e social para outros lugares fora de São Paulo. E continuar mostrando que a música é um poderoso instrumento de identidade, inclusão e transformação”, conta Alessandra Costa, diretora executiva da Sustenidos.

O diretor de Cultura da UENP, professor James Rios, comentou sobre a importância da parceria para implementação desse projeto cultural para toda a comunidade. “Nós, da Universidade, estamos muito felizes com a possibilidade de acolher o projeto Musicou no Parque Universitário. Por meio de uma parceria efetiva entre Grupo Maringá, Sustenidos e Universidade, toda a comunidade local pode ter acesso a uma das experiências mais bem sucedidas de ensino musical no país. Estamos falando de um projeto de larga envergadura, com grande capacidade de transformar realidades”, afirma.

Sobre a Sustenidos

A Sustenidos é Organização Social de Cultura, instituição sem fins lucrativos, especialista na implantação e gestão de políticas públicas de cultura. Ela é responsável pela gestão do Conservatório de Tatuí, do Complexo Theatro Municipal de São Paulo, além do projeto especial MOVE, e dos festivais Ethno Brazil e Imagine Brazil.

Núcleo Musicou Jacarezinho

Endereço: Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Uenp, Avenida Marciano de Barros, nº 700 – Bairro Estação

Dias e horários do núcleo: 2ª a 6ª, das 13h30 às 17h30

Dias e horários das aulas: 2ª e 4ª, das 13h30 às 16h30

Patrocinador: Grupo Maringá

Parceria: UENP – Universidade Estadual do Norte do Paraná