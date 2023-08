Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Cavalgada da 51ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro (Efapi-Expo 2023) de Santo Antônio da Platina/PR, realizada ontem (13) pela Sociedade Rural do Norte Pioneiro com vários parceiros, entre eles, Prefeitura Municipal e Cresol, reuniu mais de 1.200 animais, recorde, segundo a organização do evento.

O ponto de encontro das comitivas foi próximo ao Truck Center Molejão, atrás da Rodoviária, às margens da BR-153. Os cavaleiros seguiram pela avenida Frei Guilherme Maria até a rua Jovelina França, entrando em seguida na rua Marechal Teodoro da Fonseca, passando em frente à Igreja Matriz, onde receberam bênçãos do pároco local. Na sequência, entraram na rua Tiradentes e seguiram pela rua Rui Barbosa, retornando para a avenida Frei Guilherme Maria. O desembarque aconteceu no estacionamento da Efapi, antes do CTG (Centro de Tradição Gaúcha).

O evento também contou com a participação do Rotary Clube para arrecadação de alimentos. O resultado da ação e entidades beneficiadas serão anunciados posteriormente pela organização da Cavalgada.