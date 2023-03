Escutar esta notícia Escutar esta notícia

O vocalista do Foo Fighters e ex-Nirvana, Dave Grohl, financiou e preparou um churrasco para 450 pessoas em situação de rua e 50 colaboradores de uma organização não governamental (ONG). E deu uma demonstração de gentileza e solidariedade sem igual!

A cena surpreendeu quem passava no local. Ele foi preparado com seu próprio defumador de carne, cobrindo todas as despesas, e trabalhou por quase 24 horas. Que cara incrível!

Dave Grohl integra o Hope the Mission’s Trebek Center, uma ONG em Northdridge, em Los Angeles, California, nos Estados Unidos.

Churrasco

Grohl assumiu a grelha de churrasco e preparou costelas e peito de boi, além de carne de porco e acompanhamentos. Nos intervalos, tirava uma soneca no estacionamento.

Apaixonado por churrasco, o roqueiro criou Backbeat BBQ, uma organização de churrasco individual, que faz ações de caridade, servindo alimentos para os mais necessitados.

Em 2019, quando foi questionado sobre sua paixão pela culinária, o artista explicou. “O processo de fazer música é muito parecido com cozinhar para uma multidão”, disse.

De forma apaixonada, Grohl disse que: “Você cria uma receita como faria com uma música. Você prepara uma refeição como gravaria em um estúdio. E você serve como se estivesse tocando ao vivo. Quando as pessoas voltarem por segundos, bem, esse é o seu bis”.

O preparo

Um colaborador, da ONG, contou que o artista, sozinho, preparou os alimentos, cortou a carne, limpou, retirando a gordura e certificou que tudo estivesse adequado, no último dia 22 de fevereiro.

A Hope the Mission apóia os membros da comunidade de Los Angeles que enfrentam pobreza, fome e falta de moradia.

Grace Ancheta, diretora de desenvolvimento da organização sem fins lucrativos, disse que Grohl levou a tarefa muito a sério. Segundo Ancheta, o artista adora cozinhar e relaxar desta forma.

Reincidente

Grohl sempre participa de ações de caridade. Em 2018, em Malibu, o artista cozinhou para as vítimas dos incêndios que atingiram a região.

Ancheta acompanhou tudo que ao artista preparou. “Na verdade, ele atendeu nossos convidados, saiu e foi muito gentil e tirou fotos com as pessoas que o reconheceram”, disse.

Em seguida, a coordenadora acrescentou que: “Ele não queria glória por isso, ele estava tipo, ‘Eu só quero fazer isso por vocês e retribuir dessa forma’”.