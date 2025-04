O município de Bandeirantes será sede da fase regional da 71ª edição dos Jogos Escolares do Paraná (JEPS), reunindo alunos-atletas entre 12 e 17 anos de 19 municípios da região do Núcleo Regional de Educação de Cornélio Procópio. A cerimônia de abertura será realizada no dia 2 de maio, às 19h, no tradicional Ginásio de Esportes XIV de Novembro, conhecido como “Chinelão”.

Com expectativa de receber mais de 1.800 participantes, entre atletas, professores, dirigentes, árbitros e equipe organizadora, a cidade já mobiliza sua estrutura para acolher um dos maiores eventos estudantis da região.

União Regional e Valorização do Esporte Escolar

Participam da etapa regional os municípios de:

Assaí, Bandeirantes, Congonhinhas, Cornélio Procópio, Itambaracá, Jataizinho, Leópolis, Nova América da Colina, Nova Fátima, Nova Santa Bárbara, Rancho Alegre, Santa Amélia, Santa Cecília do Pavão, Santa Mariana, Santo Antônio do Paraíso, São Jerônimo da Serra, São Sebastião da Amoreira, Sertaneja e Uraí.

As modalidades disputadas nesta fase serão:

Futsal

Voleibol

Handebol

Basquetebol

Atletismo

Xadrez

Tênis de mesa

Educação, Saúde e Inclusão Através do Esporte

A coordenadora geral dos Jogos, Vera Lúcia Figueiredo Araújo, destaca que o JEPS vai além da competição.

“Tem grande importância no desenvolvimento dos adolescentes. Contribui para o desenvolvimento físico, socialização, disciplina, saúde mental, desempenho escolar e inclusão social”, afirma Vera.

Compromisso Municipal com a Estrutura e Acolhimento

O prefeito Jaelson Ramalho Matta destaca o envolvimento das secretarias e o impacto positivo no comércio local:

“A prefeitura será uma grande parceira, fornecendo infraestrutura e atuando ativamente na organização dos jogos em conjunto com o estado.”

Já o diretor de Esportes de Bandeirantes, Gustavo Franklin, reforça o clima de celebração entre os municípios:

“Estamos muito animados com a realização dos JEPS. Preparamos uma estrutura completa para receber os atletas e garantir que todos tenham uma experiência inesquecível.”

Caminho para a Fase Macrorregional

As equipes vencedoras desta fase regional irão disputar a etapa macrorregional com os campeões dos Núcleos de Educação de Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz.

O evento é promovido pela Secretaria de Estado do Esporte (SEES), em parceria com a Secretaria de Estado da Educação, os municípios sede e a Federação Paranaense do Desporto Escolar.

Participe e Acompanhe!

Bandeirantes entra no clima esportivo e convida toda a população para prestigiar os jovens talentos da região.

Você já participou ou assistiu a uma edição dos JEPS? O que esse tipo de evento representa para a sua comunidade? Compartilhe nos comentários!