Na ExpoLondrina, o Governo do Estado iniciou testes de conexão de internet via satélite na Patrulha Rural da Polícia Militar do Paraná. A ação integra o programa de Conectividade Rural, coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA).

A fase atual prevê testes por até 30 dias, sem custos para o Estado, com o objetivo de avaliar a viabilidade operacional da solução para as necessidades específicas das patrulhas em regiões remotas. A viatura opera 24 horas nas áreas rurais de Londrina e Tamarana, na região Norte, sendo a maior parte em locais sem cobertura de internet.

Segundo o secretário da Inovação e IA, Alex Canziani, a iniciativa atende a uma demanda da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep), que apontou dificuldades de comunicação em regiões sem cobertura de internet. “Essa prova de conceito busca garantir conectividade 24 horas por dia em qualquer local do Paraná. Se funcionar como esperado, o Governo do Estado vai estudar a expansão da tecnologia para todas as viaturas da Patrulha Rural”, afirma.

O equipamento de conectividade via satélite da empresa Bembras foi instalado em uma viatura da Patrulha Rural do 5º Batalhão da PMPR. O modelo do satélite é da modalidade Low Earth Orbit (LOW), que orbita a Terra em uma altitude até 2.200 km.

Ele permite conexão estável à internet durante o deslocamento, além de criptografia de dados e integração com sistemas de segurança. A solução foi projetada para suportar condições adversas do meio rural, e já apresentou resultados positivos em estados como Santa Catarina, Tocantins e Amapá.

“O Paraná é um estado com muitas zonas rurais e alguns locais nem o rádio da viatura consegue sinal. Nós vamos testar e confirmar a efetividade para poder adquirir a conexão. Sem dúvidas, é um grande avanço para a segurança”, afirma o tenente-coronel Ricardo Eguedis, comandante do 5º BPM.

SEGURANÇA – Outra ação voltada para segurança é a instalação de 24 torres de celular da Claro na região de fronteira com o Paraguai, em Foz do Iguaçu, ao longo dos 200 km de extensão do Lago de Itaipu. A previsão é que as torres sejam instaladas até março de 2026, solucionando um problema que compromete tanto a segurança nacional quanto o desenvolvimento do agronegócio local.

CONECTIVIDADE RURAL – O Paraná registrou o maior avanço em cobertura de internet em áreas rurais no Brasil no último ano, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Entre junho de 2023 e junho de 2024 – período com a atualização mais completa da Anatel – o Estado saltou de 52,73% para 62,21% de área coberta, um crescimento de 9,48 pontos percentuais, o maior do País.

O avanço é resultado do programa Conectividade Rural do Governo do Estado, coordenado pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA), com participação de 17 órgãos públicos, 15 empresas privadas (incluindo operadoras e empresas de tecnologia) e seis entidades da sociedade civil.

O projeto é composto por 15 ações de curto, médio e longo prazos, incluindo estudos sobre parcerias público-privadas com empresas de telecomunicações, instalação de torres através de crédito de ICMS com operadoras, redução do aluguel de postes, além de testes de conexão via satélite em áreas remotas.

Em 2024, o Paraná instalou 116 novas torres da TIM em todo território rural do Estado. Além disso, estão em processo de instalação 386 novas torres da Claro, sendo 44 já concluídas em abril deste ano, com previsão de término até junho de 2026.