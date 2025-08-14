Na manhã desta quinta-feira (14), a Patrulha Rural do 5º Batalhão da Polícia Militar localizou um veículo incendiado na Estrada do Coelho, no distrito de São Luís, em Londrina (PR).

A ação foi motivada por uma denúncia recebida pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), que acionou a equipe para averiguação. No local, os policiais constataram que o automóvel estava completamente queimado e, segundo informações preliminares, havia indícios de que transportava cigarros contrabandeados.

O Corpo de Bombeiros foi chamado para realizar o resfriamento do veículo, que posteriormente foi removido por guincho e encaminhado à Central de Flagrantes, onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Não foram localizados suspeitos ou testemunhas no momento da ocorrência. A Polícia Militar do Paraná destaca a importância das denúncias anônimas como ferramenta de apoio no combate à criminalidade. Informações podem ser repassadas pelo Disque-Denúncia 181.