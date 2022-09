Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A partida entre Pitanga x Rio Branco terminou em pancadaria na noite deste sábado (24), no ginásio Lolo Cleve, na cidade de Pitanga, no interior do Paraná. O jogo era a partida de volta das quartas de final da chave bronze do Campeonato Paranaense de Futsal 2022.

A partida foi vencida por 2 a 1 pelo Rio Branco.

Após o apito final, e a classificação confirmada para o Rio Branco, os jogadores do Pitanga e do time de Paranaguá iniciaram a briga que acabou envolvendo torcedores e dirigentes. Não há informações sobre feridos e detidos até o fechamento desta reportagem.

Os narradores não conseguiram encerrar a transmissão em tossir por conta do spray de pimenta que utilizado para dispersar os agressores. Confira no vídeo do Youtube, da Poema FM.

Assista ao vídeo da confusão generalizada na transmissão da Poema FM