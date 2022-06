Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Hoje temos aplicativos de relacionamento no celular, mas nem sempre foi assim. Na década de 1970, até o início dos anos 2000, a TV poderia ser a solução para arrumar a tampa para a sua panela. O grande entusiasta desse tipo de atração sempre foi Silvio Santos. Ele apresentou programas para dar uma forcinha para que o “match” acontecesse. Tudo começou com o Namoro na TV.

Na atração, sempre um rapaz era entrevistado por Silvio Santos. Após o bate-papo com o apresentação, várias moças da plateia dizem apenas “sim” ou não”.

Relembre:

Depois, Silvio inovou e trouxe o ‘Em Nome do Amor’. O programa tinha duas atrações principais, em uma delas um admirador secreto se declarava em rede nacional. Vinha gente de todo o Brasil para participar do quadro.

O programa ficou famoso pela pergunta de Silvio Santos: “É namoro ou amizade?”. A pergunta era feita aos casais durante o quadro do bailinho, ao som da canção do cantor espanhol Julio Iglesias. Antes, um grupo de rapazes e moças ficava se olhando por binóculos azuis, depois os rapazes se dirigiam até as moças e as retiravam para dançar.

Silvio Santos fazia uma breve entrevista com os casais. Em caso de “sim”, a moça recebia um buquê de flores e o casal ganhava um jantar romântico. Em caso de “não”, os rapazes eram enviados para a repescagem.

Mas se a pessoa não encontrasse a tampa para sua panela no SBT não tinha problema. As produções dos programas recebiam as cartas enviadas pelas telespectadoras interessadas nos moços descartados.