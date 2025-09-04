O apresentador Raul Gil, de 87 anos, foi internado na noite de quarta-feira (3) em um hospital particular localizado no bairro de Indianópolis, na zona sul de São Paulo. De acordo com informações iniciais, Raul chegou à unidade pelo pronto-socorro após sentir um mal-estar e cólicas.

Os médicos realizaram coletas sanguíneas para exames detalhados enquanto monitoravam seu quadro clínico durante a estadia hospitalar. Segundo relatos familiares, espera-se que o apresentador receba alta em breve se não houver complicações adicionais.

Segundo apuração da imprensa, o comunicador chegou a ser encaminhado ao Hospital Albert Einstein antes de seguir para o Hospital Moriah, onde permanece internado e sob acompanhamento médico.

Ícone da televisão brasileira, Raul Gil construiu uma carreira de mais de seis décadas no comando de programas de auditório que marcaram a história da TV e revelaram inúmeros talentos. Em dezembro de 2024, encerrou seu programa no SBT após 14 anos de exibição. Atualmente, ele e o filho, Raul Gil Júnior, produzem conteúdos voltados para plataformas digitais.