Parceiro do apresentador José Luiz Datena no programa Brasil Urgente, da Band, Comandante Hamilton está de volta ao SBT, onde ficou famoso.

O comandante irá integrar a equipe do telejornal Primeiro Impacto, apresentado por Dudu Camargo, Darlisson Dutra e Marcão do Povo. Sua função será fazer entradas ao vivo, a partir do helicóptero, para comentar notícias em tempo real.

