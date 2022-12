Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Após a derrota do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo, o jogador Neymar resolveu tirar umas férias no Litoral de Santa Catarina. O atacante do PSG chegou na terça-feira (13) em Itapema e já postou foto jogando poker e caxeta nas redes sociais.

Conforme apuração do ND Mais, o craque brasileiro produziu uma festa com o tema Las Vegas. O atleta tem um apartamento na cobertura de um prédio na cidade e costuma jogar baralho e comemorar com os amigos durante os dias de folga.