Não é só a voz de Juliana Cavalheiro Bentz, de 36 anos, que impressiona. A semelhança da operadora de caixa com a cantora Marília Mendonça também é incrível. E tudo isso fez a catarinense viralizar e ficar famosa nas redes sociais!

Juliana foi filmada em um ponto de ônibus de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina. Ela conta que uma mulher pediu permissão para publicar nas redes sociais e, no dia seguinte, ela acordou com milhares de mensagens de amigos e desconhecidos.

O vídeo impressionou tanto que até a mãe da Marília Mendonça, Dona Ruth, entrou em contato com a Juliana e autorizou a gravação de uma música inédita, caso ela desejasse. Maravilhosa, não é?

Reviravolta surpreendente

Depois de ficar famosa nas redes sociais, Juliana conta que já recebeu convites para fazer shows, inclusive em um resort do município de São Carlos, no Oeste do Estado. A procura por apresentações aumentou de maneira repentina.

Em cinco dias a vida da operadora de caixa mudou completamente. O número de seguidores de Juliana subiu de 1,5 mil para quase 40 mil no Instagram (@julianacavalheirooficial). A sósia catarinense da Rainha da Sofrência também criou um canal no Youtube.

“Minha vida deu um giro de 180 graus. Eu nunca imaginei tudo isso. As pessoas não param de me ligar, se me veem na rua pedem para tirar fotos. A repercussão foi além do que eu esperava”, comemora Juliana.

“Nunca quis imitar a Marília e sempre admirei a mulher e o trabalho que ela fazia. Ser comparada com ela é muito especial, principalmente pela forma que ela marcou a vida de tanta gente”, diz.

Aproximação com Dona Ruth

Juliana também comemorou muito o contato que recebeu da Dona Ruth. Ela conta que a mãe da Marília Mendonça a parabenizou pela voz e se emocionou com a semelhança entre a catarinense e a cantora.

Dona Ruth ainda ofereceu uma música inédita, que Marília Mendonça não chegou a gravar.

Ruth ainda pediu para que ela não deixasse o legado da filha morrer. “Então, se você canta assim e se parece com ela usa isso. Você tem talento, usa a seu favor”, disse.

“Eu sempre cantei por amor a música e ao trabalho que a Marília fazia. Jamais quis imitar ela, isso saiu naturalmente e me surpreendeu muito”, conta Juliana.

Para a cantora, um dos momentos mais emocionantes também foi saber que dona Ruth chegou a mostrar o vídeo para o pequeno Léo e ele teve a melhor reação.

“Ele disse “é a mamãe”. Isso pra mim foi muito emocionante”, explica Juliana.

Cantores sertanejos também reagiram às publicações. Um deles foi o cantor Kauan da dupla Matheus e Kauan, que comentou em um dos vídeos postados em perfis de música.

Carreira profissional

Juliana contou que está surpresa com tudo o que vem vivendo, mas pretende continuar o legado deixado por Marília Mendonça.

Juliana destaca que sempre foi fã de Marília e que as comparações com a sertaneja vieram ainda quando ela era viva.

“De tanto as pessoas falarem das semelhanças, comecei a me apresentar em barzinhos, restaurantes e aniversários. No início tudo por prazer e amor à música e pela admiração ao trabalho da Marília. Há cerca de 7 meses passei a fazer isso também de forma profissional”, explica.

O dom para cantar veio de Deus, já que Juliana nunca fez curso de canto e a voz encanta e atrai a atenção de quem a ouve.

A moradora de Chapecó não teve a oportunidade de ir a um show de Marília, mas pretende continuar honrando seu legado e sua memória com apresentações cover da cantora.

