Com os rumores de uma ida de Eliana para a Globo, muito tem se falado sobre o que a apresentadora fará por lá. Mas, o que já se sabe, é que a loira estará confirmada no Globoplay junto com artistas como Ana Maria Braga, Xuxa Meneghel e Angélica.

As loiras farão parte do documentário Um Brinde à Vida, que homenageará a apresentadora Hebe Camargo. A informação foi confirmada pela colunista Cristina Padiglione na Folha de S. Paulo.