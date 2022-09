Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Perto de completar 50 anos, a apresentadora Eliana diz que não se deslumbra com a fama. À frente de um programa vespertino aos domingo no SBT, dia mais nobre da televisão brasileira e cheio de concorrência, ela se considera uma pessoa resiliente e ao fazer um balanço avalia que tudo o que aconteceu em sua vida veio para melhorá-la como ser humano.

“As dificuldades me serviram de aprendizado muitas vezes. Tenho uma personalidade resiliente e parece que volto mais forte dos momentos difíceis que já vivi”, avalia em entrevista ao F5. “Sou resultado de tudo isso junto e misturado. Me sinto feliz com o meu momento atual e ainda tenho muito a aprender, como mulher, mãe e profissional”, continua Eliana, que já teve problemas em gestações anteriores e hoje é mãe de Manuela, 5, e Arthur, 11.

Talvez como uma consequência do momento positivo na carreira, Eliana se tornou alvo de rumores a respeito de uma possível saída do SBT rumo a Globo. Os boatos apontam até data, seria em novembro. A assessoria da apresentadora nega a mudança.

Perguntada a respeito do assunto e se uma eventual procura de um canal do calibre da rival a deixava lisonjeada enquanto profissional, Eliana preferiu não responder.

A apresentadora, que iniciou a carreira no SBT, chegou a fazer uma passagem pela Record antes de retornar. E agora, nesse segundo momento na emissora de Silvio Santos, já soma 13 anos, sempre aos domingos. Apesar de não confirmar os boatos sobre a Globo, ela já fez uma mudança neste ano, ao comandar o reality Ideias à Venda, da Netflix.

“Me sinto madura, mas com a mesma energia de sempre para cumprir meus objetivos pessoais e profissionais com amor. Sigo sempre aprendendo”, diz ela que também evitou questionamentos sobre as disputas pela audiência com seu principal oponente, Rodrigo Faro, da Record.

“Tenho humildade e zero deslumbre, sinto um desejo constante em evoluir. E este sentimento me faz sentir viva e feliz até aqui”, conclui Eliana.