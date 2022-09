Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A cantora Ivete Sangalo se envolveu em uma batalha judicial com seu ex-assistente — que não teve o nome divulgado. Na ação trabalhista, que ultrapassa R$ 1,4 milhão, o ex-roadie alega que trabalhou com a artista por anos sem ter a carteira de trabalho assinada, além de não ter recebido benefícios previstos na lei.

De acordo com o processo, divulgado pela coluna Lucas Pasin, do UOL, a cantora e sua empresa, Iessi Produções e Eventos LTDA, o ex-assistente diz que trabalhou com a baiana de 1995 a 2020 sem ter os seus direitos trabalhistas garantidos.

