Em pouco mais de uma semana começa a temporada 2023 do BBB, e a lista de participantes está praticamente fechada. A coluna LeoDias revela agora um nome confirmado no Camarote. Trata-se da cantora Aline Wirley, ex-integrantes do Rouge.

O nome de Aline já vinha sendo especulado por seus fãs, como nossa reportagem revelou na última semana de dezembro.

