Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Luva de Pedreiro realizou mais um sonho: conhecer e abraçar o ator Dwayne Johnson, o ‘The Rock’. Foi durante o lançamento do filme “Adão Negro”, nos Estados Unidos.

Depois do abraço apertado, o influenciador brasileiro postou o vídeo nas redes sociais e comemorou: “Graças a Deus, pai”. A publicação teve mais de 280 mil curtidas em meia-hora.

O comediante Whindersson Nunes aproveitou para brincar com o influenciador e escreveu no post: “O The Rock e o De Rocha”. Luva de Pedreiro respondeu com mais carinho: “kkkkk te amo, irmão”.

Criticado por não falar inglês

E nessa onda de ódio e maldades que assola o país, o jovem humilde da Bahia foi criticado por não saber falar inglês, em outro evento, o Bola de Ouro, em Paris. Mas deu uma reposta à altura:

“Vim falar agora que todo mundo está dizendo que eu passei vergonha na entrevista, que eu não sei falar inglês. Eu não sei falar inglês mesmo não parceiro e você que sabe, não desmereça ninguém, não desfaça de ninguém”, desabafou o jovem de 20 anos.

Luva de Pedreiro justificou que não teve oportunidade de estudar: “Eu não tive muita oportunidade de estudar como muitos tiveram. Ou eu trabalhava para comer ou estudava, parceiro, está ligado?”, afirmou.

Vai aprender inglês

E agora que está famoso e ganhando dinheiro, Luva afirmou vai estudar e aprender a falar inglês. “Eu tenho fé, nunca vou desistir dos meus sonhos, mas vou aprender a falar inglês ainda”.

Iran Ferreira tem 20 anos e atualmente é o influenciador de futebol mais seguido no Instagram, com mais de 18 milhões de seguidores. No TikTok, mobiliza mais de 19 milhões de inscritos. O nome Luva de Pedreiro vem das luvas que ele usava para jogar futebol.

O brasileiro anunciou o fim da carreira menos de três meses depois de começar a ser agenciado pelo ex-jogador de futsal Falcão. Antes de fechar contrato com o ex-atleta, o influenciador teve problemas com o antigo empresário.

Assista ao encontro do Luva com The Rock: