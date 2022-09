Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma briga generalizada durante o show que Maiara & Maraísa realizaram na ExpoAbra, em Brasília (DF), além do enorme tumulto também causou a ira das irmãs. O ocorrido foi no sábado (17/9) e causou transtornos até mesmo para a equipe de segurança do evento, que não foi capaz de conter o quebra-pau que envolveu homens e mulheres.

Ao notar a grande briga se formou bem na frente do palco, uma das sertanejas interrompeu imediatamente o show. “Me dá um segundo?”, pediu a sua equipe de músicos. Foi então que aos berros Maiara & Maraísa ordenaram que a confusão parasse. “Pode parar, hein? Parou a briga agora…para agoraaaa, para a briga agora!”, gritavam.

