Pouco mais de um mês atrás, o mundo das celebridades se chocava com um desentendimento que ocorreu entre Simone e Simaria durante uma participação no Ratinho, que precisou até ser interrompida. Em entrevista a este colunista, já disponível no canal do YouTube do Metrópoles, Simaria lembrou da situação e revelou que aquele foi seu “grito de socorro”.

“Você sabe do Ratinho, que foi meu grito de socorro?”, iniciou a cantora, que alegou ser discriminada por Simone durante toda sua carreira: “Tudo que eu vou fazer eu sou discriminada pela Simone.” Em seguida, a artista toma uma atitude que choca: com beliscões, ela demonstra neste colunista o que Simone faz com ela. “Cala a boca, não faz isso, fica quieta”, diz a cada beliscão.

“Você tem noção do que é passar 20 e tantos anos da sua vida sendo mandada calar a boca e não ser você mesma?Você é você mesmo ou um personagem?” questionou a sertaneja a este colunista. A cantora então, perguntou a sua equipe quantos anos de carreira ela tem e já complementa: “Ele [Leo Dias] quer que eu engula mais? Você quer que eu engula mais? Eu não tenho vergonha de falar aqui não, meu irmão, não tenho, Leo.”